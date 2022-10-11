В российских вузах усилят изучение отечественной истории

Минобрнауки утвердило приказ об усилении изучения истории России в вузах

Министерство образования России утвердило приказ об усилении изучения отечественной истории в вузах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, в учебных заведениях страны станет больше пар по данной дисциплине, а также появится обязательный минимум ее изучения в объеме 144 академических часов — не менее 4 зачетных единиц. При этом, контактная работа студентов и преподавателей должна составлять не менее 80 процентов.

В министерстве подчеркнули, что повышенное внимание к изучению отечественной истории позволит противодействовать фальсификации истории, формировать у студентов чувство патриотизма и уважения к памяти поколений.

Ранее вице-премьер страны Татьяна Голикова заявила, что до конца 2022 года во всех школах России введут программы патриотического воспитания. Уже на данный момент, подчеркнула вице-премьер, подготовлена нормативно-правовая база, внедряется институт советников, а также формируется должность директора по воспитанию для помощи педагогам.