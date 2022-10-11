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Грета Тунберг рассказала об ошибке Германии

Экоактивистка Грета Тунберг назвала отключение АЭС в Германии ошибкой
Грета Тунберг

Грета Тунберг. Фото: Dylan Martinez / Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг заявила, что ошибочно использовать вместо атомных электростанций уголь как энергоресурс. Об этом она высказалась в интервью немецкому телеканалу ARD.

Тунберг назвала ошибкой отключение АЭС в Германии. «Если они уже работают, то я думаю, что было бы ошибкой отключать их и переходить на уголь», — рассказала она.

Активистка добавила, что не стоит наращивать использование ископаемых источников энергии. При этом она отметила, что понимает важность уменьшения трат граждан на энергию.

Ранее Тунберг обвинила страны в использовании ископаемого топлива: нефти, каменного уголя, торфа и других видов горючего. «И тот факт, что мы все еще ведем эту дискуссию, более того, по-прежнему поддерживаем использование ископаемого топлива прямо или косвенно — через налоги — является позором», — подчеркнула она.

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Марина Совина
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