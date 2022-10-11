В России призвали открыть больше банков

Замглавы Минфина Моисеев призвал открыть большее число банков из-за санкций против России

Замглавы Министерства финансов России Алексей Моисеев в эфире радиостанции «Москва FM» заявил, что сейчас стране нужно больше банков, чем в период до пандемии COVID-19. Его слова приводит ТАСС.

Моисеев призвал призвал открыть в России большее число банков из-за санкций, введенных против страны.

«Банков ровно столько, сколько есть [в них] потребность в экономике. Но при прочих равных я сказал бы, что, наверное, сейчас банков надо больше, чем до пандемии, потому что санкции заставляют определенные виды экономической активности сегментировать», — подчеркнул замглавы Минфина.

Эксперт также оценил состояние российского рынка во время санкционного давления и отметил, что его невозможно сделать закрытым. «Я, честно говоря, не верю в то, что наш рынок станет изолированным. И мы на самом деле даже не видим к этому никаких предпосылок», — сообщил он.

Представитель ведомства добавил, что ряд иностранных инвесторов из «недружественных» стран ищут возможность вернуться на российский рынок. «Не хочу называть, через какие страны, чтобы не подсказывать никому, <...> но люди интересуются рынком и ищут пути выхода на российский рынок», — заключил Моисеев.