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Билл Мюррей заплатил женщине после домогательств на съемках

Актер Билл Мюррей заплатил женщине 100 тысяч долларов после домогательств на съемках

Фото: Johanna Geron / Reuters

Американский актер Билл Мюррей заплатил женщине 100 тысяч долларов после домогательств на съемках фильма «Быть смертным». Об этом сообщает Puck.

Утверждается, что 72-летний артист в присутствии свидетелей близко подошел к одной из участниц съемочной команды. Он начал целовать ее, а затем придавил всем телом в кровати. Сам Мюррей утверждает, что женщина флиртовала с ним, однако предполагаемая жертва актера в беседе с журналистами призналась, что «была в ужасе».

«Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это не было воспринято таким образом. На данный момент мы общаемся и пытаемся помириться друг с другом», — говорил Мюррей об этом инцидент.

После оплаты Мюррей и участница съемочной команды в конце концов все же уладили конфликт. Женщина отказалась от любых претензий к актеру и продюсерам картины.

Весной стало известно, что съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем в одной из главных ролей приостановлены из-за жалоб на актера. Его обвиняли в неподобающем поведении на киноплощадке.

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Марина Погосян
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