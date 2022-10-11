Билл Мюррей заплатил женщине после домогательств на съемках

Актер Билл Мюррей заплатил женщине 100 тысяч долларов после домогательств на съемках

Американский актер Билл Мюррей заплатил женщине 100 тысяч долларов после домогательств на съемках фильма «Быть смертным». Об этом сообщает Puck.

Утверждается, что 72-летний артист в присутствии свидетелей близко подошел к одной из участниц съемочной команды. Он начал целовать ее, а затем придавил всем телом в кровати. Сам Мюррей утверждает, что женщина флиртовала с ним, однако предполагаемая жертва актера в беседе с журналистами призналась, что «была в ужасе».

«Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это не было воспринято таким образом. На данный момент мы общаемся и пытаемся помириться друг с другом», — говорил Мюррей об этом инцидент.

После оплаты Мюррей и участница съемочной команды в конце концов все же уладили конфликт. Женщина отказалась от любых претензий к актеру и продюсерам картины.

Весной стало известно, что съемки фильма «Быть смертным» с Биллом Мюрреем в одной из главных ролей приостановлены из-за жалоб на актера. Его обвиняли в неподобающем поведении на киноплощадке.