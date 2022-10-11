Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса

Турецкий отставной генерал Караташ заявил, что НАТО учениями хочет сплотить членов альянса

Турецкий генерал в отставке Баязид Караташ в беседе с РИА Новости объяснил цели проведения НАТО новых учений. По его словам, таким образом альянс лишь создает впечатление эскалации конфликта на Украине, а на самом деле пытается сплотить членов организации.

«С самого начала конфликта НАТО и Запад действуют так, чтобы это вело к эскалации конфликта и превращению его в более масштабную войну. Так же и цель предстоящих учений не ядерное сдерживание, а наоборот, они создают впечатление, что усиливают эскалацию и расширяют конфликт, таким образом, что решения кризиса нет», — заявил генерал.

Он отметил, что целью военных учений, которые должны пройти в скором времени, является демонстрация единства западных стран в противостоянии России. Также, комментируя просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву систем ПВО, Караташ сообщил, что этот шаг никак не поможет в разрешении конфликта.

Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит обозначила позицию организации по созданию бесполетной зоны над Украиной, заявив, что мнение альянса по данному вопросу не изменилось.