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Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса

Турецкий отставной генерал Караташ заявил, что НАТО учениями хочет сплотить членов альянса

Фото: Yves Herman / Reuters

Турецкий генерал в отставке Баязид Караташ в беседе с РИА Новости объяснил цели проведения НАТО новых учений. По его словам, таким образом альянс лишь создает впечатление эскалации конфликта на Украине, а на самом деле пытается сплотить членов организации.

«С самого начала конфликта НАТО и Запад действуют так, чтобы это вело к эскалации конфликта и превращению его в более масштабную войну. Так же и цель предстоящих учений не ядерное сдерживание, а наоборот, они создают впечатление, что усиливают эскалацию и расширяют конфликт, таким образом, что решения кризиса нет», — заявил генерал.

Он отметил, что целью военных учений, которые должны пройти в скором времени, является демонстрация единства западных стран в противостоянии России. Также, комментируя просьбу президента Украины Владимира Зеленского о предоставлении Киеву систем ПВО, Караташ сообщил, что этот шаг никак не поможет в разрешении конфликта.

Ранее постпред США при НАТО Джулианна Смит обозначила позицию организации по созданию бесполетной зоны над Украиной, заявив, что мнение альянса по данному вопросу не изменилось.

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Марина Совина
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