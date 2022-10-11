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НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной

Постпред США Смит: позиция НАТО по созданию бесполетной зоны над Украиной не изменилась
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Yves Herman / Reuters

Постпред США при НАТО Джулианна Смит обозначила позицию организации по созданию бесполетной зоны над Украиной, заявив, что мнение альянса по данному вопросу не изменилось, сообщает ТАСС.

«Я думаю, что союзники по НАТО и генеральный секретарь были предельно ясны с самого начала войны. У нас есть единая позиция. Это конфликт между Россией и Украиной. НАТО — это оборонительный военный альянс. Я не вижу изменений по этой позиции», — рассказала она.

Смит также подчеркнула, что важно не допустить того, чтобы Североатлантический альянс каким-либо образом стал одной из сторон конфликта между Москвой и Киевом.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал развертывание российско-белорусской группировки войск. По его словам, США не собираются спешить с выводами в данном вопросе.

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Марина Совина
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