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Белый дом прокомментировал развертывание российско-белорусской группировки войск

США не станут спешить с выводами по развертыванию российско-белорусской группировки войск

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби прокомментировал развертывание российско-белорусской группировки войск. По его словам, США не собираются спешить с выводами в данном вопросе, сообщает ТАСС.

«Не хочу опережать события. Имею в виду, я видел эти комментарии. Но я не располагаю чем бы то ни было, указывающим на то, что такое перемещение [сил] действительно состоится. Так что я буду здесь осторожен, не стану строить умозаключения, опережать события», — заявил представитель американской администрации.

При этом он подчеркнул, что Вашингтон осуждает военное взаимодействие Москвы и Минска.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на саммите «Большой семерки» (G7) прокомментировал вероятность войны между Киевом и Минском. Он отметил, что Украина не планировала и не планирует военных мероприятий против Белоруссии.

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Марина Совина
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