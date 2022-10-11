Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Сбер предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Сбер: мошенники рассылают письма от имени онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

Мошенники начали рассылать письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, пытаясь завязать телефонный разговор и после выманить данные карт. О новое схеме злоумышленников предупреждает Сбер.

В письме злоумышленников сказано: «Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки». Пользователи звонят по указанному номеру, где «оператор» призывает жертву сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая двухэтапная схема мошенничества, которая предполагает два звонка из якобы крупного банка с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленникам.

Сначала клиенту сообщают о первоначально одобренном кредите или кредитной карте, а после попытки отказаться звонят повторно от имени той же кредитной организации и благодарят за якобы оформление займа.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
Белоруссия предупредила о рассмотрении Западом плана применения ядерного оружия
В Белоруссии заявили о подготовке организаторов терактов западными спецслужбами
В Китае напомнили о плане США по захвату семи стран мира за пять лет
Турецкий отставной генерал объяснил учения НАТО попыткой сплотить членов альянса
В Италии призвали G7 вместе бороться с высокими ценами на газ
Демократам США предрекли поражение на выборах из-за слов Байдена о Путине
Американский экс-разведчик заявил о помощи спецназа США украинским военным
НАТО обозначила позицию по бесполетной зоне над Украиной
В Литве призвали ввести продуктовые карточки для семей с детьми
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.