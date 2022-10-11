Сбер предупредил о новой схеме телефонного мошенничества

Сбер: мошенники рассылают письма от имени онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта

Мошенники начали рассылать письма от имени разных онлайн-сервисов с угрозой блокировки аккаунта, пытаясь завязать телефонный разговор и после выманить данные карт. О новое схеме злоумышленников предупреждает Сбер.

В письме злоумышленников сказано: «Ваш аккаунт будет заблокирован из-за подозрительных действий. Позвоните в службу поддержки». Пользователи звонят по указанному номеру, где «оператор» призывает жертву сообщить данные банковской карты, установить приложение или перевести деньги.

Ранее сообщалось, что в России появилась новая двухэтапная схема мошенничества, которая предполагает два звонка из якобы крупного банка с целью заставить человека оформить кредит и перевести деньги злоумышленникам.

Сначала клиенту сообщают о первоначально одобренном кредите или кредитной карте, а после попытки отказаться звонят повторно от имени той же кредитной организации и благодарят за якобы оформление займа.