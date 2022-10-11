Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Охрану мостов во Владивостоке усилили после взрыва на Крымском мосту

Минтранс: охрану мостов во Владивостоке в Приморье усилили после взрыва на Крымском мосту
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Охрану популярных мостов во Владивостоке, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста, усилили после взрыва на Крымском мосту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя министерства транспорта Приморья.

По его словам, на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. «Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП "УВО Минтранса России", увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобъектовый режим», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о мостах, которые охраняет ведомственная охрана — прежде всего это Золотой и Русский мосты, а также низководный мост через Амурский залив.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. От взрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным Следственного комитета, три человека погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Путин объяснил действия России в ОАЭ и ОПЕК+
США ввели визовые ограничения против части афганцев
Водителей предупредили о штрафах за курение на заправке
ОАЭ выразили готовность стать посредником в переговорах России и Украины
Ущерб энергосистеме Украины назвали колоссальным
На Украине оценили масштабы поражения энергетической инфраструктуры
ВСУ понесли серьезные потери в районе села Торское в ЛНР
ОАЭ проинформировали Россию о некоторых позициях Украины
Киев сообщил о получении еще четырех РСЗО HIMARS
Кадыров предрек успешное завершение спецоперации благодаря Суровикину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.