Охрану мостов во Владивостоке усилили после взрыва на Крымском мосту

Минтранс: охрану мостов во Владивостоке в Приморье усилили после взрыва на Крымском мосту

Охрану популярных мостов во Владивостоке, в том числе моста на остров Русский и Золотого моста, усилили после взрыва на Крымском мосту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя министерства транспорта Приморья.

По его словам, на объектах ведется круглосуточная охрана с применением инженерно-технических средств. «Проводится ежедневный осмотр подразделением ФГУП "УВО Минтранса России", увеличена частота осмотров объектов. Усилен пропускной и внутриобъектовый режим», — сообщил собеседник агентства.

Он уточнил, что речь идет о мостах, которые охраняет ведомственная охрана — прежде всего это Золотой и Русский мосты, а также низководный мост через Амурский залив.

Взрыв на Крымском мосту произошел утром 8 октября. От взрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. По последним данным Следственного комитета, три человека погибли. Президент России Владимир Путин заявил, что украинские спецслужбы являются заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту.