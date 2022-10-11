Назван самый сложный для построения карьеры город России

SuperJob: россияне назвали Омск самым сложным для построения карьеры городом

Проживающие в Омске меньше всего верят в возможность построения там карьеры, говорится в исследовании SuperJob.

Также среди самых сложных для построения карьеры городов россияне назвали Волгоград, Новокузнецк и Астрахань. Выше всего возможность построения карьеры в родном городе оценивают жители Москвы и Санкт-Петербурга. В целом оценки карьерных перспектив в родном городе за год снизились практически во всех мегаполисах, за исключением Набережных Челнов, Кирова, Ярославля и Владивостока.

Ранее FinExpertiza выяснила, что среднестатистический россиянин достигает максимального уровня зарплаты к 30-34 годам — в первой половине жизни она планомерно растет, но после снова идет на спад и к предпенсионному возрасту возвращается на студенческий уровень.

При этом возраст достижения пиковой зарплаты отличается у мужчин и женщин. У мужчин максимум наступает после 30, а женщины выходят на него после 25 лет.