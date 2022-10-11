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В Турции раскрыли тему переговоров Эрдогана и Путина

Эрдоган обсудит с Путиным посредничество Турции в урегулировании на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин

Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган 13 октября на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным планирует обсудить возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества в этом процессе Анкары, рассказал представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «ТВ-24».

Как уточнили в администрации президента, Анкара считает, что двери для дипломатии необходимо всегда держать открытыми. «На сегодняшний день она является единственной страной, которая способна предложить дорожную карту урегулирования на Украине», — подчеркнул Калын. Он раскрыл тему переговоров Эрдогана и Путина. «Эрдоган намерен обсудить возможности дипломатического урегулирования на Украине и посредничества в этом процессе», — указал он.

По его словам, Эрдоган является «фактически единственным лидером, который может усадить за стол переговоров украинского главу Зеленского и Путина». При этом он добавил, что сегодня сторонников продолжения украинского конфликта больше, чем сторонников урегулирования.

Ранее в Турции заявили о подготовке встречи Путина и Эрдогана в Астане.

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Марина Совина
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