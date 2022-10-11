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Пытавшуюся продать в России поддельную сумку Dior пенсионерку оправдали в суде

Cуд оправдал россиянку за продажу поддельной сумки Dior, отменив штраф в 146 тысяч рублей

Фото: Charles Platiau / Reuters

Пенсионерку, которая пыталась продать поддельную сумку с логотипом Dior за 4600 рублей в магазине города Биробиджан Еврейской автономной области, оправдали. Об этом сообщает РИА Новости.

Верховный суд России отменил решение о взыскании штрафа почти в 150 тысяч рублей и направил дело на новое рассмотрение. Причиной такого решения стал тот факт, что в конечном итоге аксессуар не был продан, а у компании Dior нет торговых точек в Биробиджане. Кроме того, аналогов продаваемой сумки среди оригинальных товаров бренда не имеется.

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Известно, что после первой проверки россиянку оштрафовали на 5000 рублей за незаконное использование логотипа французского модного дома Dior на китайской реплике сумки. Затем компания, не дававшая согласия на использование своего торгового знака, обратилась в суд и потребовала компенсацию за причиненный вред.

Правоохранители вменили пенсионерке штраф в размере 146 тысяч рублей, однако она подала апелляцию и оспорила решение. Апелляционный суд, в свою очередь, отменил штраф, после чего Dior обратился в кассационную инстанцию и добился его восстановления. В конечном итоге стороны дошли до Верховного суда, который оправдал продавщицу.

Ранее в октябре сообщалось, что компания Dior захотела возобновить работу своих магазинов в России. Речь шла о бутиках косметики и парфюмерии марки.

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Карина Черных
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