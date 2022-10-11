Троих россиян задержали за попытку подорвать банкомат ради кражи денег

На Урале троих россиян задержали за попытку подорвать банкомат с помощью газа ради кражи

В Свердловской области троих жителей Среднего Урала задержали за попытку похитить деньги из банкомата, подорвав его с помощью газа. Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

По данным полиции, инцидент произошел ночью в поселке Горноуральский. Группа злоумышленников взломала дверь магазина, проникла внутрь и попыталась забрать из банкомата более миллиона рублей. Отмечается, что троих преступников звали Олегами.

«Любители чужих денег и красивой жизни придумали план, как за несколько минут стать богатыми. Чтобы воплотить в жизнь свою мечту, уральские гангстеры принесли с собой большой баллон с пропаном в надежде на то, что именно он поможет без особых проблем сорвать солидный куш», — добавил полковник Горелых.

Однако подорвать баллон им так и не удалось. При этом в помещении сработала сигнализация. Тогда сообщники спешно сбежали, оставив на месте все вещдоки. Это помогло оперативникам выйти на след грабителей. Выяснилось, что мужчины работали на стройке в Екатеринбурге. Ранее они были судимы по разным статьям.

Их поместили в СИЗО. Сейчас их проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.