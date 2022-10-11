Депутат Госдумы от Крыма Шеремет дал совет украинским военным свергнуть Зеленского

Украинские военные должны свергнуть националистический киевский режим и взять власть в свои руки ради существования страны. Такое заявление сделал депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Уверен, что в рядах украинской армии еще остались достойные люди, которым не чужда офицерская честь и будущее своей страны. Пора брать власть в свои руки и свергнуть нынешнюю продажную верхушку, которая полностью подконтрольна западным кураторам», — отметил Шеремет.

Депутат считает, что приход к власти на Украине здравомыслящих сил позволит сохранить жизни людей и страну.

«Режим Зеленского готов отправить украинский народ на заклание. Призываю здравомыслящую часть украинского общества и элиты не дать ему позволить уничтожить страну. Катастрофу еще можно остановить», — заключил Шеремет.

Ранее обозреватель Asharq Al-Awsat Савсан аш-Шаер заявила, что США подстрекали Украину вступить в НАТО, а когда президент Владимир Зеленский подал заявку на ускоренное вступление в альянс, Вашингтон отложил ее.