Лучший пентхаус Украины захотели продать

В Одессе выставили на продажу пентхаус за 4 миллиона долларов

В Одессе захотели продать роскошный пентхаус в центре города. Приобрести недвижимость можно за четыре миллиона долларов (259 миллионов рублей), сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В 2017 году объект стал победителем конкурса «Лучший пентхаус Украины». Интерьер отличается элементами из латуни, сусального золота, мраморными полами с подогревом и множеством репродукций знаменитых картин. Внутри имеется оружейный сейф, над кроватью в хозяйской спальне нависает прозрачный бронированный купол.

Площадь двухэтажного пентхауса составляет 356 квадратных метров. Собственник выставил объект не только на продажу, но и в аренду — жилье можно снять за шесть тысяч долларов (388,5 тысячи рублей) в месяц.

В июне самый дорогой пентхаус в России продали за 1,5 миллиарда рублей. Нежвижимость находится в поселке городского типа Сириус в Краснодарском крае. Речь идет о строящемся объекте площадью 228,7 квадратных метра, занимающим с шестого по восьмой этажи здания. Имя нового собственника осталось неизвестным.