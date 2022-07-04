Самый дорогой пентхаус в России продали неизвестному

Самый дорогой пентхаус в России продали в Краснодарском крае за 1,5 миллиарда рублей

В Краснодарском крае состоялась рекордная сделка с жильем — в поселке городского типа Сириус продали самый дорогой пентхаус в России. Об этом сообщает KP.RU.

Строящийся объект делюкс-класса площадью 228,7 квадратных метра, занимающий 6, 7 и 8 этажи здания, достался новому собственнику за 1,5 миллиарда рублей. Хозяину будут доступны собственная панорамная терраса площадью 70 квадратных метров, кухня-гостиная с лаундж-зоной, несколько спален, ванных комнат и балконов, а также кабинет.

Информация о том, что объект выставили на продажу, появилась тремя днями ранее. Имя покупателя осталось неизвестным.

Ранее в июле аналитики компании Knight Frank пришли к выводу, что цены на первичное элитное жилье в Сочи установили рекорд — за шесть месяцев они выросли на 36 процентов, до 2,4 миллиона рублей за «квадрат». По ценам на элитную недвижимость город Сочи обогнал Москву и Санкт-Петербург, где стоимость «квадрата» такого жилья составляет 1,4 миллиона и 566 тысяч рублей соответственно.