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Назван процент аннулированных из-за частичной мобилизации туров

Ростуризм: доля аннулированных из-за мобилизации туров составляет около 20 процентов
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Около 20 процентов аннулированных путевок связно с введенной в России частичной мобилизации. Долю отмененных туров назвала глава Ростуризма Зарина Догузова, передает ТАСС.

По словам руководится ведомства, проблем с возвратом средств призванным на службу россиянам нет, массовых жалоб не замечено. «Мы в принципе не фиксируем накопленного долга в связи с призывом на военную службу. Все запросы оперативно отрабатываются и деньги возвращаются», — отметила она и добавила, что все возникающие вопросы решаются в режиме реального времени.

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При этом Догузова уточнила, что отмены туров из-за частичной мобилизации составляют не более 20 процентов от всех аннуляций. В большинстве случаев речь идет о полном возврате средств туристам, при этом «никаких проблем на этом направлении также не зафиксировано».

Ранее в октябре Догузова раскрыла соотечественникам порядок поездок в период объявленной частичной мобилизации. Глава Ростуризма напомнила россиянам о праве вернуть деньги за приобретенную путевку после получения повестки. Гражданин России может сделать это лично или через своего представителя.

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Валентина Процкова
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