Банда индеек и петух переломали бедра мужчине и получили смертный приговор

Daily Star: в Канаде приговорили к смерти индеек и петуха за нападение на мужчину

Банда индеек и петух нанесли травмы жителю канадской общины Селиста, провинция Британская Колумбия, и были приговорены к смерти. Об этом сообщает Daily Star.

Сотрудники Королевской канадской конной полиции приехали, чтобы проверить благосостояние местного жителя. Они обнаружили, что мужчина стал жертвой яростного нападения индеек и петуха. Птицы нанесли канадцу множественные травмы, в том числе переломали бедра и палец. На теле мужчины остались многочисленные порезы.

К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов мужчина уже получил медицинскую помощь. В полиции отметили, что за нападение на человека птицы получили смертный приговор.

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