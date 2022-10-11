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Банда индеек и петух переломали бедра мужчине и получили смертный приговор

Daily Star: в Канаде приговорили к смерти индеек и петуха за нападение на мужчину

Фото: unsplash

Банда индеек и петух нанесли травмы жителю канадской общины Селиста, провинция Британская Колумбия, и были приговорены к смерти. Об этом сообщает Daily Star.

Сотрудники Королевской канадской конной полиции приехали, чтобы проверить благосостояние местного жителя. Они обнаружили, что мужчина стал жертвой яростного нападения индеек и петуха. Птицы нанесли канадцу множественные травмы, в том числе переломали бедра и палец. На теле мужчины остались многочисленные порезы.

К моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов мужчина уже получил медицинскую помощь. В полиции отметили, что за нападение на человека птицы получили смертный приговор.

Ранее быка из Озерной провинции Южного Судана арестовали за убийство 12-летнего мальчика. Ребенок погиб на месте от единственного удара, нанесенного животным.

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Алиса Дмитриева
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