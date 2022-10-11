В российскую колонию попытались передать 12 телефонов с помощью квадрокоптера

В Рязанской области мужчина попытался передать 12 телефонов в ИК-3 с помощью квадрокоптера

В Рязанской области сотрудники оперативного отдела ФСИН предотвратили переброс запрещенных предметов на территории исправительной колонии №3 (ИК-3). Об этом во вторник, 11 октября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении ФСИН.

По данным ведомства, силовики заметили на режимном объекте мужчину, который пытался с помощью квадрокоптера доставить в колонию полиэтиленовые свертки, обмотанные скотчем. Сотрудники ИК-3 вскрыли их и достали из них 12 телефонов и 10 SIM-карт.

Во время опроса россиянин объяснил, что изъятые предметы предназначались для заключенных. В отношении мужчины составили административный протокол. Проводится проверка.

17 января сообщалось, что в Иркутске двое россиян попытались перебросить телефоны в колонию с помощью пневмопушки.