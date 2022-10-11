Елена Ваенга перенесла концерты из-за болезни

Елена Ваенга перенесла концерты в Балашихе, Ступино и Королеве из-за болезни

Российская певица Елена Ваенга объявила о переносе октябрьских концертов в Балашихе, Ступино и Королеве. Информацию об этом она опубликовала в своем Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Выступления в городах были запланированы на 11, 12 и 13 октября. Причиной переноса концертов стала болезнь певицы. «Я банально заболела. И петь больной я не хочу ни себе, ни вам», — написала исполнительница в соцсетях.

Ваенга рассказала, что концерты будут перенесены на ноябрь. Она также добавила, что запланированные в Израиле ноябрьские концерты будут перенесены. Предположительно, они состоятся в мае.

Ранее певец Джастин Бибер отменил оставшиеся концерты в рамках мирового тура.