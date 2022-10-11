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Москвич ответил на видеозвонок и получил повестку в военкомат

Житель Москвы ответил на видеозвонок участкового и получил повестку в военкомат

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Житель Москвы ответил на видеозвонок через мессенджер и получил повестку в военкомат, сообщает Telegram-канал Mash. По информации канала, ему позвонил участковый, который не смог застать его дома.

Мужчина ответил на входящий вызов с неизвестного номера, когда был на работе. Звонящим оказался участковый, который попросил прийти за повесткой, и заявил, что раз он увидел его лицо, то «пути назад точно отрезаны», и теперь 29-летнему москвичу не укрыться от мобилизации.

Ранее мужчина служил на флоте. В повестке, опубликованной каналом, говорится, что 12 октября он должен явиться в военкомат Бабушкинского района. Москвич получил ее и отправится в военкомат.

По данным Mash, перед этим полицейский приходил к нему домой вместе с военным комиссаром и понятым, но дверь им никто не открыл.

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На портале «Объясняем.рф» сообщали, что повестка человеку, подлежащему частичной мобилизации, должна быть вручена лично в руки. Повестку имеет право вручать сотрудник военкомата, предъявивший удостоверение, а также другие граждане, уполномоченные военным комиссаром и входящие в состав его аппарата усиления.

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Варвара Родикова
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