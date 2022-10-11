Спикер ГД Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном и выступил против переговоров

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил президента Украины Владимира Зеленского в один ряд с международными террористами и сравнил его с Усамой бен Ладеном. Его комментарий опубликован в Telegram-канале.

По его мнению, оба являются террористами и договариваться с ними нельзя. «Киевский режим стал террористическим. <…> Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются», — написал Володин.

Спикер Госдумы пояснил, что от приказов Зеленского страдает прежде всего украинский народ. По словам Володина, украинцы «фактически находятся в заложниках нацистской политики» президента.

Он напомнил, что по приказу Зеленского совершаются обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской. Кроме того, по мнению Володина, киевские власти причастны к теракту на Крымском мосту.

Ранее президент России Владимир Путин назвал спецслужбы Украины исполнителями теракта на Крымском мосту. В ходе разговора с Путиным глава СК РФ Александр Бастрыкин заявил, что маршрут движения грузовика, где произошел подрыв, установлен. Он был замечен в Болгарии, Грузии, Армении, Северной Осетии и Краснодарском крае. Кроме того, установлены перевозчики, участвовавшие в организации движения фуры.

Подрыв Крымского моста произошел утром 8 октября, взорвался грузовой автомобиль. Пламя от взорванной фуры перекинулось на семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста.