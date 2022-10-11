Суд в России пригрозил Google неустойкой в миллиард рублей

Суд обязал Google выплатить миллиард рублей в случае отказа разблокировать ТНТ на YouTube

Арбитражный суд Москвы обязал компанию Google разблокировать канал ТНТ на видеохостинге YouTube. В случае отказа компании грозит неустойка в размере до одного миллиарда рублей, следует из решения суда.

Российский суд в полном объеме удовлетворил исковые требования «ГПМ Развлекательное телевидение» к Google и обязал компанию восстановить полный доступ к аккаунту телеканала ТНТ на веб-сайте YouTube со всеми функциями, а также обеспечить показ его контента пользователям видеохостинга.

В случае неисполнения решения суд обязал взыскать солидарно с Google Ireland Limited, Google LLC, Google Commerce Limited, ООО «Гугл» в пользу «ГПМ Развлекательное телевидение» неустойку в размере 100 тысяч рублей в день за первую неделю неисполнения с условием еженедельного увеличения суммы неустойки в два раза за вторую и последующие недели неисполнения. При этом в течение девяти месяцев с даты вступления в законную силу судебного акта общая сумма судебной неустойки не может превышать один миллиард рублей.

В марте сообщалось, что YouTube без объяснения причины заблокировал на Украине некоторые российские телеканалы, включая Первый канал, ТНТ и «Звезду».