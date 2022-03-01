YouTube заблокировал Первый канал на Украине

Видеохостинг YouTube заблокировал на Украине некоторые российские телеканалы, влючая Первый канал, ТНТ и «Звезду». Об этом министр культуры Украины Александр Ткаченко сообщил в своем Telegram-канале.

Глава Минкульта уточнил, что YouTube ограничил доступ к телеканалам после обращения в видеохостинг украинской стороны. Блокировке, по его словам, также подверглись такие каналы как «Россия сегодня» и «Рен ТВ». Ткаченко добавил, что Украина «продолжает диалог», чтобы соответствующие каналы были заблокированы по всему миру навсегда.

Министр культуры также заявил о требовании, чтобы американский стриминговый сервис Netflix, ранее объявивший об отказе транслировать 20 российских федеральных каналов, отключил всех российских абонентов от платформы.