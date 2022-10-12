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15:08, 12 октября 2022Из жизни

Непослушный лабрадор разорвал оставленные хозяевами 150 тысяч рублей

Newsweek: хозяйка вернулась домой и обнаружила разорванные собакой 150 тысяч рублей

Непослушный лабрадор по кличке Зои разорвал и съел 2,4 тысячи долларов (около 150 тысяч рублей), которые хозяева оставили на столе. Об этом сообщает Newsweek.

Владелица Зои рассказала, что ее муж вернулся с работы и положил деньги на обеденный стол, будучи уверенным, что собака их не тронет. Позже мужчина уехал к жене, которая гостила у родителей, и оставил пса одного. Спустя несколько часов супруги вернулись домой на разных машинах.

По словам хозяйки, которая вернулась домой на несколько минут раньше мужа, сначала она обнаружила разорванную 100-долларовую купюру. «Я сразу пошла к дивану, чтобы сесть и поговорить с Зои и убедиться, что она понимает, что совершила плохой поступок. Когда я подошла, то увидела все остальные купюры, которые она съела и разорвала на маленькие-маленькие кусочки», — рассказывает она.

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Расстроенная женщина решила снять произошедшее на видео и опубликовать его в TikTok. Ролик быстро стал вирусным и набрал около трех миллионов просмотров. Некоторые пользователи написали хозяйке, что банки принимают поврежденные купюры, и порекомендовали обменять их на новые.

«Я на нее не обижаюсь. Она собака. Она не понимает, что сделала. И надеюсь, что завтра мы сможем вернуть часть денег», — говорит женщина.

Ранее сообщалось, что жительница острова Мэн вернулась после работы домой и обнаружила, что ее собака съела все сбережения. Миниатюрный пудель по кличке Пегги проглотил 100 фунтов стерлингов, отложенные хозяйкой на черный день.

Алиса Удовик
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