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17:30, 12 октября 2022Силовые структуры

Футбольного тренера оштрафовали за оправдание захвата заложников в Буденновске

На Ставрополье футбольного тренера оштрафовали на 350 тыс рублей за оправдание терроризма

Фото: Эмин Джафаров/Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к штрафу преподавателя «Спортивной школы по футболу» Марка Белоусова за публичное оправдание терроризма. Об этом в среду, 12 октября, со ссылкой на пресс-службу УФСБ по Ставропольскому краю сообщает «Коммерсант».

Мужчину оштрафовали на 350 тысяч рублей. Кроме того, суд лишил его права заниматься администрированием сайтов два года.

По данным ведомства, в ноябре 2018 года местное издание опубликовало интервью с бывшим начальником Буденновского РОВД. В нем экс-полицейский рассказывал о захвате двух тысяч заложников боевиками из отряда Шамиля Басаева в июне 1995 года. Интервью появилось в социальных сетях. Тогда фигурант написал комментарий, который оправдывал терроризм в отношении заложников. После этого тренера задержали.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали ульяновца за призывы к свержению власти, ему грозит до семи лет.

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Екатерина Власова
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