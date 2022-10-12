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17:41, 12 октября 2022Наука и техника

В США рассказали о бессилии перед гиперзвуковым оружием

The Washington Times: радары ПРО США не могут отслеживать российские гиперзвуковые ракеты

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Американские радары системы противоракетной обороны (ПРО) не могут отслеживать российские и китайские гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает The Washington Times со ссылкой на отчет исследовательской службы конгресса США.

Отмечается, что Агентство по противоракетной обороне Пентагона работает над новыми системами ПРО, поскольку существующие комплексы неспособны отслеживать гиперзвуковые ракеты.

«Представители Министерства обороны США заявили, что существующие архитектуры датчиков как наземного, так и космического базирования недостаточны для обнаружения и отслеживания гиперзвукового оружия», — говорится в отчете.

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Спутникам, которые находятся на орбите, в разы сложнее обнаружить гиперзвуковые цели, чем движущиеся по предсказуемой траектории баллистические ракеты. Как пишет издание, существующие в США космические и наземные системы не могут отслеживать ракеты вплоть до последних стадий полета. Поэтому Пентагон разрабатывает сеть из 550 спутников, которые позволят обнаруживать гиперзвуковые ракеты.

В сентябре компания Raytheon заявила о начале предварительного проектирования боеприпаса для защиты от гиперзвуковых ракет. Ракету разрабатывают в рамках программы Glide Phase Interceptor.

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Даниил Иринин
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