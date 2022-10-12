Денис Пушилин посетил пункт поддержки участников конкурса «Лидеры возрождения»

ВРИО главы ДНР Денис Пушилин посетил пункт поддержки конкурсантов «Лидеров возрождения»

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин посетил в городе Харцызске пункт поддержки участников кадрового конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика». Руководителя региона в поездке сопровождала глава Харцызской городской администрации Виктория Жукова.

В ходе визита лидер ДНР пообщался с волонтерами и жителями республики, изъявившими желание принять участие в конкурсе. Денис Пушилин поинтересовался, справляются ли волонтеры, есть ли сложности и с какими вопросами чаще всего обращаются люди.

Волонтер пункта Ольга Буц рассказала врио главы ДНР о работе точки доступа. «Мы помогаем всем желающим, кто хочет принять участие в конкурсе «Лидеры возрождения. ДНР». Мы помогаем зарегистрироваться, проводим консультации.

Информацию о конкурсе можно получить на различных онлайн-сервисах, [в том числе] и о работе точки доступа и что необходимо для регистрации. Зарегистрироваться просто, так как все сделано в очень доступном формате, и любой желающий очень легко разберется. Плюс мы всегда поможем, подскажем, проконсультируем», — рассказала Ольга Буц.

Она добавила, что для регистрации в конкурсе необходимо создать личный кабинет, заполнить анкету и предоставить скан-копии документов.

По ее словам, регистрация участников конкурса проходит активно. «Этот конкурс очень нужен на данный момент, потому что его целью является поиск, развитие, помощь людям, которые хотят восстанавливать нашу Донецкую народную республику», — рассказала волонтер.

Денис Пушилин пожелал успехов участникам кадрового конкурса и призвал жителей Донбасса принимать в нем участие. «Нам в республике нужны профессионалы — инициативные, ответственные, талантливые и компетентные.

Конкурс должен быть максимально открытым, справедливым. Есть такой запрос: это крайне важно для людей — не оставаться в стороне. Это возможность себя проявить. Как говорил Сергей Владиленович Кириенко, когда к нам приезжал: у них (в России — прим. «Ленты.ру») это был социальный лифт, а у нас – социальная ракета. И на данном этапе не воспользоваться данной возможностью, наверное, преступно. Этап у нас новый, и нам надо выявлять управленцев, талантливых, инициативных людей. Поэтому ваша инициатива крайне одобряется, потому что сидеть и ждать, что вместо нас кто-то придет и сделает, — это было бы неправильно. Участвуем, побеждаем. Желаю вам успехов!» — сказал врио главы ДНР.

Регистрация на конкурс «Лидеры возрождения. Донецкая народная республика» завершится 17 октября в полдень, осталось всего несколько дней, чтобы подать заявку.

