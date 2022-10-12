Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Человечество впервые успешно отклонило астероид

НАСА: космический аппарат DART успешно отклонил астероид Диморф от прежней траектории

Фото: NASA

Специалисты НАСА подтвердили, что столкновение космического корабля с астероидом Диморфом успешно отклонили небесное тело от изначальной орбиты. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение космического объекта, что доказывает работоспособность потенциальной системы защиты Земли. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте агентства.

До удара космического аппарата DART Диморфу потребовалось 11 часов 55 минут, чтобы совершить оборот вокруг более крупного астероида Дидима. После столкновения время орбиты сократилось на 32 минуты и составило 11 часов 23 минуты с погрешностью плюс-минус две минуты. Ученые предсказывали, что минимальное изменение периода обращения должно составить 73 секунды, однако результат превзошел нижний порог более чем в 25 раз.

Материалы по теме:
Космический рывок Посадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
Космический рывокПосадка на Луну, полет на Марс и новые ракеты: почему 2021 год войдет в историю космонавтики?
9 января 2021
Поднимет все. Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
Поднимет все.Как SpaceX Илона Маска создает самую мощную ракету в истории
9 августа 2021

Исследовательская группа все еще собирает данные с наземных обсерваторий по всему миру, а также с планетарного радара Солнечной системы Голдстоуна Лаборатории реактивного движения НАСА в Калифорнии и радара в обсерватории Грин-Бэнк Национального научного фонда в Западной Вирджинии. Основное внимание уделяется измерению эффективности передачи импульса при столкновении DART с целью на скорости примерно 22 530 километров в час. Для этого ученые проведут анализ массы астероидной породы, выброшенной в космос в результате удара и сработавшей как выхлоп, оттолкнувший небесное тело от прежней траектории.

Астрономы продолжат изучать изображения Диморфа, полученные как с помощью аппарата DART перед столкновением, так и со спутника Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube) Итальянского космического агентства. Это позволит приблизительно определить массу и форму астероида, а также эффект отдачи от выброса породы. Примерно через четыре года в рамках проекта Hera Европейского космического агентства планируется провести подробные исследования Диморфа и Дидима, в том числе кратера, образовавшегося в результате столкновения DART, и а также провести точные измерения массы Диморфа.

Миссия DART была запущена Европейским космическим агентством ESA в 2021 году, а столкновение произошло 26 сентября 2022 года. Целью эксперимента является проверка эффективности техники кинетического удара для отклонения астероида, потенциально угрожающего Земле. Спутник CubeSat, предназначенный для визуального изучения места удара, отделился от DART за 10 дней до столкновения. Специалисты подчеркивают, что ни Диморф, ни Дидим не представляли опасности для Земли до контролируемого столкновения с DART и не несут угрозы после него.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александр Еникеев
Обсудить
Последние новости
Маск опроверг информацию о разговорах с Путиным об Украине
Британия признала отсутствие гарантий быстрого обнаружения ядерного удара России
Человечество впервые успешно отклонило астероид
Боррель признал невыполнение некоторых обещаний НАТО перед России
В США анонсировали начало выделения нового пакета помощи Украине
«Реал» ушел от поражения в матче Лиги чемпионов с «Шахтером»
В России призвали открыть больше банков
В США допустили использование средств России для восстановления Украины
Байден назвал Путина «рациональным игроком» и указал на его просчет на Украине
Белый дом высказался по вопросу возвращения ядерного оружия США в Южную Корею
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.