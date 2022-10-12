«Ростех» создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку

РИА Новости: «Ростех» разработает крупнокалиберную снайперскую винтовку

Госкорпорация «Ростех» намерена выпустить новую крупнокалиберную снайперскую винтовку. Об этом сообщает РИА Новости.

Работу над новым оружием ведет холдинг «Высокоточные комплексы», который входит в состав «Ростеха». В разговоре с журналистами индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что повышение дальности эффективной стрельбы является приоритетной задачей.

По словам Оздоева, высокая дальность будущей винтовки дает огневое превосходство над противником в ходе боевых действий — в том числе над вражескими снайперами. Специалист заметил, что винтовка разрабатывается под стандартный отечественный патрон для этого класса стрелковых комплексов — 12,7 на 108 миллиметров.

«Сейчас "Высокоточные комплексы" ведут работы по двум направлениям: уточняются требования потенциального потребителя к современной крупнокалиберной снайперской винтовке и отрабатываются технические решения будущей крупнокалиберной снайперской винтовки на образце-прототипе», — заключил Бекхан Оздоев.

Ранее стало известно, что госкорпорация «Ростех» нарастила темпы производства экипировки военнослужащего «Ратник» по просьбе Минобороны России. Уточняется, что существуют версии экипировки для снайперов, пулеметчиков, командиров и экипажей боевых машин.