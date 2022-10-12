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14:25, 12 октября 2022Россия

Стало известно о покушении на замглавы администрации Белозерки

Херсонская администрация заявила о покушении на замглавы Белозерки Кошелева

Фото: РИА Новости

На заместителя главы пгт Белозерка в Херсонской области Андрея Кошелева совершено покушение. Об этом стало известно РИА Новости в администрации региона.

«Был совершен теракт путем подрыва», — сообщили местные власти.

Состояние Кошелева оценивается как стабильное, ему оказывается медицинская помощь. Отмечается, что жизни замглавы администрации ничто не угрожает.

Ранее украинские СМИ сообщали о покушении на мэра Энергодара Александра Волгу. Позже сам чиновник опроверг эту информацию.

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Алевтина Запольская
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