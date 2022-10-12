Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Мэр Энергодара прокомментировал информацию о покушении на него

Мэр Энергодара Волга назвал фейком информацию о покушении на него

Мэр Энергодара Александр Волга назвал информацию о покушении на него, которую распространяют украинские СМИ, ложью. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«К этому мы уже давно привыкли, это постоянная как бы форма общения с людьми и подачи фейковой информации. Это та шизоидная, скажем так, константа, которой пользуются постоянно украинские СМИ для того, чтобы задурить людей», — прокомментировал он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Срок восстановления нефтепровода «Дружба» после утечки оценили
Названы десять «тревожных» признаков срочной потребности в отпуске
В США заявили о резонансе из-за слов Байдена про «ядерный Армагеддон»
Умер депутат Госдумы Петрунин
Мэр Энергодара прокомментировал информацию о покушении на него
Ростовский военком дал разъяснения по слухам о «второй волне» мобилизации
Готовившего теракт в Брянске украинца отправили в СИЗО
Уайлдер высказался о возвращении на ринг
«Ростех» создаст новую крупнокалиберную снайперскую винтовку
Семенович объяснила выбор замужними женщинами роли любовницы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.