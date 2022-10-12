Мэр Энергодара прокомментировал информацию о покушении на него

Мэр Энергодара Волга назвал фейком информацию о покушении на него

Мэр Энергодара Александр Волга назвал информацию о покушении на него, которую распространяют украинские СМИ, ложью. Об этом он сказал в эфире Первого канала.

«К этому мы уже давно привыкли, это постоянная как бы форма общения с людьми и подачи фейковой информации. Это та шизоидная, скажем так, константа, которой пользуются постоянно украинские СМИ для того, чтобы задурить людей», — прокомментировал он.