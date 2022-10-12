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20:37, 12 октября 2022Россия

В Херсонской области отбили попытку прорыва украинских войск

Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о провалившейся попытке прорыва ВСУ

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку прорыва в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

По его словам, попытка прорыва со стороны украинских войск оказалась провальной и ни к чему не привела. Он отметил, что подразделения противника получили отпор и понесли потери.

«Попытки прорваться они предпринимают каждый день. Ситуация находится под контролем и без изменений. На линии разграничения все стоит на месте, никто никуда не движется», — добавил Стремоусов.

Ранее в администрации Херсонской области сообщали о покушении на замглавы поселка городского типа Белозерка Андрея Кошелева. Уточнялось, что оно было совершено путем подрыва.

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Алевтина Запольская
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