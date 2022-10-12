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22:34, 12 октября 2022Мир

Вучич поиронизировал о «регрессе» Сербии по сравнению с ЕС в отношении России

Вучич: ЕС считает прогрессом осуждение России, Сербия в этом смысле регрессирует
Александр Вучич

Александр Вучич. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич поиронизировал о «регрессе» Сербии по сравнению с Евросоюзом (ЕС) в том, что касается отношений с Россией. Его слова на пресс-конференции с главой европейской делегации в стране Эмманюэлем Жофре передает ТАСС.

«Прогресс — это осуждение России каждый день, а мы все регрессируем», — констатировал Вучич. По его подсчетам, уровень согласованности Белграда с политикой Евросоюза составляет 45,3 процента. «То есть за что-то мы голосовали, но это не имело отношения к России. Но что поделать, если они каждый день выходят только с резолюциями против Российской Федерации», — пояснил президент.

Вучич подчеркнул, что Сербия не проголосовала ни за одну декларацию против России. По его словам, «единственный регресс» Белграда состоит в отношении к санкциям против Москвы. «Я согласен, это наша политика, и теперь мы платим цену за это», — заключил он.

Ранее Александр Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока «изменившаяся ситуация не заставит» пойти Сербию на такие меры. При этом он признал, что правительство страны может принять другое решение.

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Марина Совина
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