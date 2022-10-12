В США высказались об основных геополитических угрозах для Вашингтона

Советник Байдена Салливан назвал Китай самым значительным геополитическим вызовом для США

Вашингтон рассматривает КНР в качестве основной геополитической угрозы для себя, но при этом не хотят выступать за открытую конфронтацию с Китаем или новой холодной войны. Об этом заявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в честь публикации новой Стратегии национальной безопасности, сообщает Reuters.

«Мы признаем, что в геополитическом отношении КНР представляет собой самый значительный геополитический вызов для Америки. И хотя в значительной степени это будет касаться Индо-Тихоокеанского региона, у этого вызова есть и глобальное измерение», — высказался Салливан.

Советник добавил, что США избегают глобального стратегического соперничества и не будут пытаться разделить мир на жесткие блоки, чтобы не допустить новую холодную войну.

Ранее Салливан заявил, что Соединенные Штаты взяли курс на сдерживание России и конкуренцию с Китаем. Он добавил, что, согласно новой Стратегии глобальной безопасности, КНР и Россия все более связаны друг с другом, однако их вызовы существенно различаются.