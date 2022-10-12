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16:33, 12 октября 2022Культура

Прохор Шаляпин призвал женщин быть красивыми и «знать свое место»

Певец Прохор Шаляпин заявил, что женщины должны быть красивыми на работе

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Российский певец, финалист проекта «Фабрика звезд-6» Прохор Шаляпин призвал женщин быть красивыми и «знать свое место». Видео дебатов с участием артиста и ведущей Елены Ханги было опубликовано на YouTube-канале «ЖИТЬ».

Шаляпин заявил, что женщины должны быть красивыми на работе. «Если мы заходим в фитнес-клуб, в магазин, видим на входе кривую и косую женщину, то это отпугивает покупателя», — считает он.

Исполнитель отметил, что женщин «больше, они живут дольше и хотят равноправия», поэтому они могут служить в армии. Он пожаловался, что «дом построить и прибить гвоздь» по-прежнему должен мужчина, поэтому женский пол «в плане голоса в этом мире нужно задвинуть на второй план». Шаляпин напомнил, что в древние времена на Руси «женщины тихонечко сидели», так как по большей части они являются слабыми созданиями.

Артист призвал женщин «не брать на себя много» и «знать свое место». В качестве примера он привел мусульманские страны, заявив, что местный уклад придумали умные люди. По мнению Шаляпина, женщины должны рожать детей, сидеть с ними и никуда «не рыпаться».

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Евгений Шульгин
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