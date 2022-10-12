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В России удвоилось число вакансий на удаленке

«Ведомости»: число вакансий удаленного формата в России в октябре удвоилось

Фото: KOBU Agency / Unsplash

К началу октября число вакансий, подразумевающих удаленный формат работы, в России удвоилось по сравнению с началом сентября. Об этом газете «Ведомости» рассказал заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков. А по сравнению с прошлым октябрем количество подобных предложений подскочило на 89 процентов.

Как предположил HR-эксперт Александр Маслюк, в перспективе на рынке труда начнет нарастать конкуренция среди работодателей за наиболее востребованную и работоспособную категорию (в возрасте 20–29 лет). «И армия, и бизнес хотят получить примерно одинаковый типаж: молодой, активный, способный проявлять инициативу, решать новые нестандартные задачи, вести за собой людей», — сказал он и подчеркнул, что именно эти люди либо уходят в армию, либо уезжают за рубеж.

Как заметил РБК, в настоящее время россияне стали активнее искать удаленную работу и вакансии с бронью от частичной мобилизации. Причем соискатели ради таких предложений готовы пойти и на снижение зарплаты. Еще один тренд на рынке труда — рост интереса соискателей в отношении работы с удаленной занятостью. Причем заинтересованность в равной степени проявляют как мужчины, так и женщины.

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Платон Щукин
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