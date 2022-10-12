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Россияне смирились со снижением дохода ради брони от призыва

РБК: россияне стали активнее искать удаленную работу и вакансии с бронью от мобилизации
СюжетСнижение доходов россиян:

Фото: Павел Львов / РИА Новости

После объявления частичной мобилизации россияне стали активнее искать работу с удаленной занятостью и бронью от призыва. Ради брони они готовы даже смириться со снижением доходов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику рекрутинговых порталов.

Большинство из них предназначено для ИТ-специалистов, медиков и фармацевтов, а также строителей, производственного и рабочего персонала. Еще один тренд на рынке труда — рост интереса соискателей в отношении работы с удаленной занятостью. Причем заинтересованность в равной степени проявляют как мужчины, так и женщины. «Если раньше женщины могли разделить обязанности по дому с мужьями и ходить на работу, то теперь многие лишились такой возможности. Кроме того, такие семьи могли потерять в доходах и будут нуждаться в подработке, в том числе удаленной», — объяснил профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

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В России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября. Власти уточнили, что отсрочку от призыва могут получить те, кто признан временно негодным к службе по состоянию здоровья, имеющие на иждивении четверых и более детей в возрасте до 16 лет, а также имеющие жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель. Еще в этот перечень входят депутаты Госдумы и Совета Федерации. Кроме того, согласно недавнему указу, отсрочку получат аспиранты, студенты негосударственных вузов с государственной аккредитацией, а также учащиеся вечерних отделений.

Согласно официальным документам, на отсрочку от мобилизации пока могут рассчитывать только оборонно-промышленный сектор, отрасль связи, медиа и банки. Ряд секторов заговорил о вопросе предоставления брони сотрудникам, однако окончательной ясности пока нет. В частности, об отсрочке или брони просили для строителей, мусорщиков и водителей мусоровозов, оленеводов, фармацевтов, ИП из оборонной сферы, футболистов, атлетов, работников авиаотрасли и связи.

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Платон Щукин
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