РФС подготовит для футболистов бронь от частичной мобилизации

РФС запросил у РПЛ и ФНЛ списки игроков и сотрудников для брони от частичной мобилизации

Российский футбольный союз (РФС) подготовит для игроков Российской премьер-лиги (РПЛ) и Футбольной национальной лиги (ФНЛ) бронь от частичной мобилизации. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, РФС запросил списки футболистов и сотрудников у клубов, выступающих в лигах. Команды уже получили рассылку с файлами, куда необходимо внести данные спортсменов.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин высказался о брони для атлетов страны. «Определенные меры защиты будут. Возможно, будет дана какая‑то отсрочка», — заявил Матыцин, подчеркнув, что российские спортсмены максимально мобилизованы и готовы решать задачи, поставленные государством.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что всего планируется призвать 300 тысяч резервистов.