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Минтранс попросил отсрочить мобилизацию для работников российских авиакомпаний

Минтранс РФ попросил предоставить пилотам и инженерам отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Минтранс России обратился к главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для работников российских авиакомпаний. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Министерству транспорта.

Уточняется, что речь идет о ведущих специалистах гражданской авиации, среди которых пилоты и инженеры. По словам одного из собеседников издания, Минобороны уже дало согласие на предоставление отсрочки.

Теперь организации гражданской авиации должны будут подготовить перечни профессий и списки сотрудников, которые будут включены в бронь от частичной мобилизации.

Ранее десятки работников аэропортов и как минимум пяти отечественных авиаперевозчиков получили повестки в военкомат в течение суток после объявления в России частичной мобилизации. Отмечается, что потенциально призвать на службу могут от 50 до 80 процентов сотрудников авиакомпаний и аэропортов.

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Валентина Процкова
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