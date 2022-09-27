Минтранс попросил отсрочить мобилизацию для работников российских авиакомпаний

Минтранс РФ попросил предоставить пилотам и инженерам отсрочку от частичной мобилизации

Минтранс России обратился к главе Министерства обороны РФ Сергею Шойгу с просьбой предоставить отсрочку от частичной мобилизации для работников российских авиакомпаний. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники, близкие к Министерству транспорта.

Уточняется, что речь идет о ведущих специалистах гражданской авиации, среди которых пилоты и инженеры. По словам одного из собеседников издания, Минобороны уже дало согласие на предоставление отсрочки.

Теперь организации гражданской авиации должны будут подготовить перечни профессий и списки сотрудников, которые будут включены в бронь от частичной мобилизации.

Ранее десятки работников аэропортов и как минимум пяти отечественных авиаперевозчиков получили повестки в военкомат в течение суток после объявления в России частичной мобилизации. Отмечается, что потенциально призвать на службу могут от 50 до 80 процентов сотрудников авиакомпаний и аэропортов.