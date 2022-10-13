Бывших инкассаторов задержали за кражу 18 миллионов рублей из банкоматов

Полиция задержала экс-инкассаторов за кражу 18 миллионов рублей из банкоматов в Петербурге

Полицейские и росгвардейцы задержали троих россиян по подозрению в краже более 18 миллионов рублей из банкоматов в Петербурге. Об этом в четверг, 13 октября, «Ленте.ру» сообщила официальных представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что лидер группы и один из его подельников — бывшие инкассаторы, которые были знакомы с техническим устройством банкоматов. Им помогал ранее судимый мужчина — он выполнял роль водителя и предоставлял похитителям свою машину. Они были задержаны в Нижнем Новгороде, Ленобласти и Петербурге.

По данным полиции, 24 апреля 2019 года в гипермаркете на улице Олеко Дундича злоумышленники ввели цифровой код и ключ к сейфовой двери банкомата и забрали из него 8,5 миллиона рублей. Спустя восемь месяцев аналогичное преступление было совершено в магазине на Кузнецовской улице: на этот раз сообщники похитили 9,7 миллиона рублей. Украденные деньги мужчины потратили на азартные игры, покупку автомобиля Mercedes и путешествия.

Во время расследования выяснилось, что один из фигурантов во время инкассации запоминал коды доступа к хранилищу, а затем использовал их для вскрытия банкоматов. После совершения преступлений мужчины сжигали верхнюю одежду в лесу.

Ранее судимого водителя поместили в СИЗО, одного из экс-инкассаторов — под домашний арест, а третьего отпустили под подписку о невыезде.