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20:55, 13 октября 2022Из жизни

Хранившийся 50 лет в сарае Bentley продали на аукционе за миллионы рублей

BBC News: хранившийся в сарае Bentley 1935 года ушел с молотка за 4,7 миллиона рублей

Фото: Charterhouse

Фермер из английского графства Дорсет, Великобритания, продал на аукционе Bentley, хранившийся в его сарае более 50 лет. Об этом сообщает BBC News.

Автомобиль модели Thrupp & Maberly DHC ушел с молотка за 66 тысяч фунтов стерлингов (4,7 миллиона рублей). Старинный Bentley был куплен музеем Haynes International Motor Museum в английском графстве Сомерсет.

Владелец купил Bentley в 1954 году, однако с 1968 года машина хранилась в сарае после того, как не прошла техосмотр. Первоначально автомобиль был желтого цвета с красным кожаным салоном. Машина нуждается в капитальном ремонте, чтобы она смогла снова заработать.

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Отмечается, что автомобиль 1935 года производства изначально принадлежал шотландскому адвокату, но был перевезен в Австралию. В 1949 году он вновь оказался на территории Великобритании.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании нашла на своей ферме древний бюст Медузы Горгоны, стоимость которого оценивается в две тысячи фунтов стерлингов. Женщина наткнулась на скульптуру более шести лет назад, когда копала канаву.

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Алиса Удовик
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