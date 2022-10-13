«Большая уральская тропа» свяжет четыре российских региона

Туристическую тропу по четырем регионам Урала и Приволжья запустят в 2023 году

Охватывающую четыре региона Урала и Поволжья «Большую уральскую тропу» захотели запустить в 2023 году. О новой туристической тропе, протяженность которой составит более тысячи километров, в беседе с ТАСС рассказал директор реализующей проект АНО «Лаборатория внутреннего туризма» Вячеслав Пестриков.

Собеседник агентства уточнил, что новая тропа свяжет Свердловскую и Челябинскую области, а также Пермский край и Башкирию, в разработке проекта задействованы общественники, представители профильных ведомств и особо охраняемых природных территорий всех указанных регионов. По его словам, проект должен выйти на стадию реализации уже в следующем году.

Рассказывая о новой тропе на пресс-конференции, директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова указала, что маршрут будет включать пешеходные тропы разного уровня сложности, а также велотропы.

Ранее сообщалось, что новый туристический маршрут захотели открыть на юго-западе Свердловской области. Рассказывая о новой тропе для любителей прогулок, организатор эко-путешествий Татьяна Федотова отметила, что новый маршрут радиальный, а не кольцевой. По ее словам, он тянется от поселка Бажуково, куда прибывает рельсовый автобус «Орлан», до Миткиных озер.