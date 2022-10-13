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11:07, 13 октября 2022Культура

Брендан Фрейзер заявил о желании сняться в четвертой части «Мумии»

Брендан Фрейзер заявил, что хотел бы сняться в четвертой части фильма «Мумия»

Фото: Cinzia Camela / Globallookpress.com

53-летний канадский и американский актер Брендан Фрейзер заявил о том, что хотел бы сняться в четвертой части фильма «Мумия». Об этом сообщает Variety.

На вопрос журналистов о том, сыграет ли артист персонажа Рика О'Коннелла вновь в новой части фильма ужасов, Фрейзер поведал, что не знает, будет ли картина пользоваться успехом у зрителей. Однако актер подчеркнул, что ему будет интересно изучить подобное предложение.

Актер также поделился мнением насчет перезагрузки «Мумии» в 2017 году, где главную роль исполнил Том Круз: «Ключевым ингредиентом в серии всегда было веселье, и его в картине очень не хватало. Слишком это был прямолинейный фильм ужасов. А "Мумия" должна быть аттракционом, но не хоррором. И да, я знаю, что этого трудно добиться — три раза этим занимался».

Фрейзер принимал участие в трех частях проекта — «Мумия» (1999), «Мумия возвращается» (2001) и «Мумия: Гробница императора дракона» (2002).

Ранее стало известно, что фильм Даррена Аронофски «Кит», главную роль в котором исполнил Брендан Фрейзер, вновь удостоился долгих оваций.

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Анастасия Астахова
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