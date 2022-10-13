Глава МАГАТЭ показал фото из киевского бункера

Глава МАГАТЭ провел переговоры с главой МИД Украины и показал фото из бункера

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси провел переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в Киеве. Об этом он сообщил в четверг, 13 октября, в своем Twitter-аккаунте.

«Мы добиваемся прогресса по вопросу установления создания зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской атомной электростанции», — написал представитель агентства.

Он также показал несколько фотографий, снятых в ходе его встречи с украинским министром. По словам Гросси, снимки были сделаны в киевском бункере. На одном из них видно, как гендиректор МАГАТЭ изучает вместе с представителем МИД Украины некие документы, на другом — как он сидит с Кулебой за столом.

При этом на втором фото можно увидеть, что на стене позади Гросси висит табличка-указатель с надписью «Вход в отель». Еще в 2018 году «Апостроф» со ссылкой на бывших сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) писал, что под правительственным кварталом в Киеве находится разветвленная сеть бункеров, построенных в годы холодной войны. Отмечалось, что один из них находится под зданием отеля «Украина», а другой — под гостиницей «Киев».

11 октября Гросси встретился с президентом России Владимиром Путиным. Сообщалось, что они обсудили ситуацию вокруг ЗАЭС.