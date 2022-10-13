В Британии заявили об укреплении экономики России вопреки санкциям

Economist заявила об укреплении экономики России на фоне рецессии в Европе

В то время как Европа впадает в глубокую рецессию, экономическая ситуация в России улучшается. Об этом пишет британская газета The Economist.

Авторы материала заявляют, что экономика страны укрепляется вопреки всем трудностям, в том числе введенным Западом санкциям.

Так, данные инвестиционного банка Goldman Sachs, который регулярно оценивает «индикатор текущей активности», демонстрируют, что активность в России выше, чем в крупных европейских странах. Кроме того, индикатор потребительских расходов, рассчитываемый Сбербанком, колебался после указа о частичной мобилизации, однако снова вырос.

Также восстановился объем автомобильной промышленности, упавший несколько месяцев назад практически до нуля, что говорит о том, что отечественным производителям удалось заместить западные поставки. Наконец, на данный момент ежемесячный импорт товаров в Россию в долларовом эквиваленте превышает средний уровень прошлого года.

Отмечается при этом, что санкции подорвали долгосрочные экономические перспективы России. Согласно прогнозам, блокировка доступа девятой по величине экономики мира к иностранным технологиям и экспертному потенциалу сократила ее потенциал роста почти вдвое, а уровень добычи нефти и газа стал примерно на 3 процента ниже, чем до начала спецоперации, и может упасть еще сильнее.

11 октября Международный валютный фонд также повысил экономические перспективы России на текущий год. В апреле предполагалось, что российский ВВП упадет на 8,5 процента, теперь же ожидается его снижение на 3,4 процента.

