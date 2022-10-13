Блогерша показала способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерша cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду, накрыв ее простыней

Блогерша Джин с никнеймом cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем один миллион подписчиков.

Инфлюэнсерша, которая делится на своей страницей лайфхаками в сфере уборки, заявила, что сделать вещи сухими поможет простыня. Так, по ее словам, следует поставить у батареи сушилку для белья, на которой размещены постиранные предметы гардероба, и накрыть ее соответствующей постельной принадлежностью. «Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух», — пояснила юзерша.

Зрители оценили продемонстрированный блогершей способ. «Это гениальный совет, которого мне не хватало», «Работает как по волшебству», «Я в восторге от данной идеи», — прокомментировали они.

Ранее основатель и редактор посвященного вопросам стирки и уборки сайта In The Wash Лоуренс Смит назвал лучшие в доме места для сушки одежды в холодное время года. Он отметил, что для указанного процесса предпочтительнее выбирать в доме хорошо проветриваемые места, избегая ванной, гостиной, кухни и спальни.