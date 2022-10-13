Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:18, 13 октября 2022Ценности

Блогерша показала способ быстро высушить одежду после стирки

Блогерша cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду, накрыв ее простыней

Кадр: @cleanwithjen / TikTok

Блогерша Джин с никнеймом cleanwithjen показала быстрый способ высушить одежду. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем один миллион подписчиков.

Инфлюэнсерша, которая делится на своей страницей лайфхаками в сфере уборки, заявила, что сделать вещи сухими поможет простыня. Так, по ее словам, следует поставить у батареи сушилку для белья, на которой размещены постиранные предметы гардероба, и накрыть ее соответствующей постельной принадлежностью. «Подоткните края простыни, сделав своеобразную маленькую палатку для сушки, в которой будет задерживаться горячий воздух», — пояснила юзерша.

Зрители оценили продемонстрированный блогершей способ. «Это гениальный совет, которого мне не хватало», «Работает как по волшебству», «Я в восторге от данной идеи», — прокомментировали они.

Ранее основатель и редактор посвященного вопросам стирки и уборки сайта In The Wash Лоуренс Смит назвал лучшие в доме места для сушки одежды в холодное время года. Он отметил, что для указанного процесса предпочтительнее выбирать в доме хорошо проветриваемые места, избегая ванной, гостиной, кухни и спальни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алина Гостева
Обсудить
Последние новости
В приграничном российском регионе после обстрела ВСУ взорвался склад боеприпасов
Миллер оценил состояние поврежденных ниток «Северных потоков»
Эксперт рассказал об опасности популярного чистящего средства
Назван безопасный маршрут транзита газа из России
Тепляковы попросили декана МГУ вернуть им деньги
Раскрыта попытка украинского ГУР совершить теракт у школы в Мелитополе
Владельцы «Манчестер Юнайтед» назвали сумму для продажи клуба
Новак заявил о сокращении мировых инвестиций в нефтегазовую отрасль
Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
Чиновники из 30 стран обсудят санкции против России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.