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20:09, 13 октября 2022Силовые структуры

Выкинувшую дочь из окна молодую россиянку осудили на 18 лет

В Самаре выкинувшую трехлетнюю дочь с балкона мать осудили на 18 лет

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Самаре суд приговорил 25-летнюю уроженку Ульяновской области к 18 годам колонии за убийство трехлетней дочери. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Татьяна Баринова.

По данным следствия, 8 июня прошлого года нетрезвая россиянка, находясь у себя в квартире в Октябрьском районе, разозлилась из-за того, что ее дочь капризничала из-за нежелания просыпаться. Тогда молодая мать вывела девочку на балкон и перекинула ее за оконную раму. Девочка упала с высоты шестого этажа на бетонную дорожку и скончалась от полученных травм.

28 сентября сообщалось, что в Крыму задушившая и выбросившая младенца 36-летняя мать получила 1,5 года колонии.

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Елизавета Новикова
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