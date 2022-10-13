Мужчина соврал о смерти сына ради денег и сочувствия коллег

7 News: американец соврал коллегам о смерти сына ради получения пожертвований

Житель американского города Адамс, штат Нью-Йорк, сфальсифицировал смерть сына ради получения пожертвований. Об этом сообщает 7 News.

Полиция арестовала 30-летнего Калеба Д. Стивенса. По данным следствия, мужчина говорил окружающим, что у его четырехлетнего сына диагностировали третью стадию лейкемии и он скончался в больнице.

Американец соврал коллегам, что ему нужны деньги на похороны сына. По меньшей мере два человека пожертвовали в общей сложности 1,5 тысячи долларов (96 тысяч рублей), чтобы проявить сочувствие к Стивенсу и помочь ему покрыть расходы.

Полицейские обнаружили, что сын мужчины жив и здоров. Отец выдумал историю от начала до конца, чтобы получить сочувствие и пожертвования.

Мужчине предъявили обвинение в мошенничестве и хищении имущества.

Ранее сообщалось, что житель индийской деревни Теджпер, штат Уттар-Прадеш, заживо закопал племянника как святого ради заработка в паломничестве. Сотрудники правоохранительных органов арестовали дядю и его сообщников по обвинению в покушении на убийство.

