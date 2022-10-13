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18:56, 13 октября 2022Из жизни

Разъяренный слон прогнал бегемота с водопоя и попал на видео

IOL: в ЮАР слон решил искупаться и прогнал бегемота с водопоя

Посетители Национального парка Крюгера в ЮАР стали очевидцами того, как слон решил искупаться и прогнал бегемота. Животные попали на видео, на которое обратило внимание издание IOL.

Йохан Роббертс опубликовал запись на платформе Latest Sightings. На ролике видно, как слон купается в воде и выбирается на берег. Затем он внезапно издает угрожающий трубный звук и бросается в сторону находящегося в воде бегемота, чтобы выгнать его с водопоя.

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Разъяренный слон движется в воде быстрее своего оппонента, он догоняет бегемота и толкает его сзади. Бегемот убегает из воды, но слону этого недостаточно. Он продолжает гнаться за противником и загоняет его в кусты.

В этот момент становятся видны остальные слоны из стада. Они прогоняли еще одного бегемота, которого видно на другом конце водоема.

Ранее в национальном парке Крюгера в ЮАР слон устроил потасовку на водопое и пнул детеныша бегемота. Вскоре слон потерял интерес к происходящему и скрылся.

Алиса Дмитриева
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